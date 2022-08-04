Стокгольм, 4 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. История с извинениями шведского телеканала за выход честного сюжета показала, как работает «якобы негосударственная» цензура, написал в своем телеграм-канале 4 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

Как сообщалось ранее, в эфире шведского канала SVT 28 июля вышел сюжет о получении российских паспортов в Херсонской области. Кадры «плачущих от счастья» граждан вызвали критику «сторонников демократической Украины». Телеканал принес извинения за этот материал.

«Граждане возмутились, потому что сюжет не соответствовал их пониманию правды, и журналистов заставили извиняться, что они показали не ту правду, которую от них ждала кучка озабоченных активных граждан. А остальные промолчали, потому что государство поддерживает совершенно определенную «правду» независимо от того, что есть на самом деле», — отметил Мирошник.