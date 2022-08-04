Вашингтон, 4 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Законопроект, призванный изменить политику США в отношении Тайваня, в том числе признать остров основным союзником Вашингтона вне НАТО, в Белом доме пытаются «притормозить». Об этом сообщает 4 августа агентство Bloomberg.

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Источники агентства отмечают, что в президентской администрации пытаются убедить сенаторов от Демократической партии пока не одобрять документ. В законопроекте также предусмотрено выделение Тайваню $4,5 млрд на обеспечение безопасности и обязательство со стороны США поддерживать членство Тайваня в международных организациях.

Законопроект предложили председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Менендес и сенатор Линдси Грэм, резко критикующие Китай. Они выступают за объявление Тайваня основным союзником США вне НАТО.

Сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о «серьёзных опасениях» Белого дома относительно инициативы. По его словам, сейчас вряд ли стоит менять политическую линию, которой США придерживались 40 лет.

«Однако сближение Вашингтона с Тайванем имеет смысл», — добавил Мерфи.

Анонимный источник агентства сообщил, что в Белом доме законопроект сочли «контрпродуктивным» и опасным для сложившегося принципа «стратегической двусмысленности» США в отношении «одного Китая».

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