Москва, 4 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Не менее нескольких раз в неделю испытывают усталость более половины жителей России (56%). Это 4 августа следует из результатов опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Усталость

Уточняется, что исследование было проведено 22 июля 2022 года путём всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», который был проведён среди 1600 совершеннолетних жителей РФ.

При этом указывается, что более всего пожаловались на постоянную усталость опрошенные в возрасте 25-34 лет (63%).

Также 23% респондентов заявили, что они испытывают усталость несколько раз в месяц и в это число вошло 30% молодых людей (от 18 до 24 лет). Ещё 4% участников опроса чувствуют себя уставшими раз в шесть месяцев и 5% опрошенных — несколько раз в году. В то же время, 7% респондентов заявили, что они никогда не устают.

Помимо того, среди основных причин усталости (до трех вариантов ответа) были названы: нервная и ответственная работа (30% опрошенных), тяжелая физическая работа и переживание множества психологически тяжелых ситуаций (по 27%), а также работа на даче и огороде (24%).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что у большинства граждан РФ (62%) остались хорошие впечатления от туристической поездки или отдыха в пределах России.