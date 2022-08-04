Улан-Удэ, , 11:03 — REGNUM В Бурятии разработаны превентивные меры для предупреждения вспышек COVID-19 в начале учебного года в школах, вузах и ссузах республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Так, для заселения в общежития и интернаты учащимся нужно предоставить результаты теста на COVID-19. Тем временем, продолжаются прививки сотрудников образовательных учреждений, а также работников общепита.

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, медорганизации готовы к усилению вакцинации. 5 августа регион ожидает поступления 21 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«Вчера поступило 3900 комплектов вакцины для подростков. Заявки своевременно подаём в Минздрав России, постоянно проводим мониторинг наличия вакцин», — отметил она.

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