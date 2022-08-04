Донецк, 4 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:10 с украинских позиций в населённому пункте Невельское обстрелян Кировский район Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка и Старомихайловке.