Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Средний размер взятки в Ростовской области в первом полугодии 2022 года подобрался к 770 тыс. рублей. Об этом на коллегии ведомства сообщил донской прокурор Роман Прасков.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Руководитель надзорного ведомства обратил внимание на то, что за этот период вырос не только средний размер взятки (на 500 тыс. рублей), но и увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности — с 328 до 604 (рост составил 84%). До 51,5% увеличилась доля мелких взяток (до 10 тыс. рублей), пишет «Коммерсант».

Под следствие за коррупционные преступления попадают, сказал Роман Прасков, в основном рядовые сотрудники правоохранительных органов и руководители среднего уровня.