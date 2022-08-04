Астана, 4 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана приобретает вооружение, исходя из соотношения «цена — качества», а решение принимает специальный орган, а не министр обороны. Об этом говорится в заявлении военного казахстанского ведомства, опубликованного 4 августа на официальном сайте.

Kalabaha1969 БМПТ «Терминатор» вооружённых сил Казахстана

В минобороны отреагировали на материал, размещённый на информационном ресурсе Оrda. В нём военное ведомства Казахстана обвиняют в том, что оно предпочитает приобретать вооружение и технику в России и Турции, игнорируя отечественных производителей.

«Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники (ВиВТ). При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных», — говорится в сообщении.

По данным минобороны, публикация содержит «недостоверные» сведения, касающиеся соотношения стоимости и характеристик отечественного и иностранного вооружения. Отмечается, что ведомство в первую очередь руководствуется интересами армии и финансовыми возможностями.

Сообщается, что перечисленные журналистами виды вооружений и военной техники казахстанского производства значительно уступают аналогам из других стран по цене и характеристикам. Там, где отечественная продукция удовлетворяет запросам, минобороны приобретает её.

Напомним, в мае заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев заявил, что Казахстан, покупая вооружение у России, ориентируемся только на его тактико-технические характеристики, качество и цену.