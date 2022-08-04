Курск, 4 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Курской области 3 августа удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к заводу ООО «Экотекс-К». Об этом сообщила пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Трубы дымят. Загрязнение

С предприятия взыщут компенсацию вреда, причиненного окружающей среде из-за превышения нормативов допустимых выбросов, — 3,86 млн рублей.

Размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, исчисляли методикой Минприроды РФ по результатам проведенной в мае и июне 2021 года внеплановой проверки. Тогда было зафиксировано превышение нормативов допустимых выбросов свинца.