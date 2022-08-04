Пхеньян, , 11:01 — REGNUM В 21-ю годовщину принятия «Московской декларации между КНДР и России» в Северной Корее объявили об укреплении дружбы и сотрудничества с Россией.

Флаги КНДР и России

Согласно информации, опубликованной на официальном сайт северокорейского внешнеполитического ведомства, Московская декларация была обнародована северокорейским лидером Ким Чен Иром, посетившим Россию в августе 2001 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В северокорейском МИД также назвали декларацию «совместным документом, имеющим огромное значение».

«Сегодня корейско-российские отношения встречают новый период полного расцвета», — сообщили в МИД КНДР.