Симферополь, 4 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении водителя большегруза, покалечившего дорожного рабочего, рассмотрит суд в Крыму. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

46-летний водитель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, 15 апреля 2022 года при проведении работ по ремонту дороги на участке Симферополь — Алушта обвиняемый, сотрудник коммерческой организации, управляя автомобилем МАЗ начал движение задним ходом и совершил наезд на дорожного рабочего. Рабочий получил серьёзные травмы. Врачи его спасли, однако ему пришлось ампутировать ногу. В настоящее время он проходит реабилитацию, работодателем ему оказывается помощь.

Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.