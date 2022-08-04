Екатеринбург, 4 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Двое свердловчан взыскали с застройщика более 500 тыс. рублей за некачественное жильё. В ходе эксплуатации они обнаружили ряд недостатков в квартире, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

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Квартиру покупателям застройщик передал ещё в 2018 году. Тогда семейная пара столкнулась с наличием трещин на стенах, расслоением ламината и отслоением штукатурки. Свердловчане отправили претензию застройщику, однако ответа на неё не последовало.

Посчитав свои права нарушенными, уральцы обратились в суд. Инстанция постановила взыскать с застройщика стоимость устранения недостатков в 221 514 рублей, неустойку в размере 380 тыс. рублей и штраф 302 757 рублей.

Стороны подали апелляцию в Свердловский областной суд. Решение суда низшей инстанции было изменено. Размер неустойки был снижен до 221 514 рублей. Сумма штрафа также была изменена до 50 тысяч рублей.