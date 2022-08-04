Кабул, 4 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Благодаря глобальному росту цен на сырьевые товары бизнес на угольных шахтах Афганистана процветает. Это дает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) важнейший источник дохода, в то время как они пытаются перезапустить экономику, разрушенную международной изоляцией и санкциями. Об этом 4 августа пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

После ухода войск НАТО и свержения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства, поддерживаемого Западом, Афганистан пережил экономический крах. В 2021 году экономика страны сократилась как минимум на 20%, поскольку международная помощь, составлявшая три четверти бюджета предыдущего правительства, прекратилась, а 9 млрд долларов в иностранных резервах были заморожены.

Чтобы восстановить экономику, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агрессивно увеличили экспорт угля, отбросив экологические и этические соображения в попытке увеличить торговлю этим товаром, а также другими ресурсами от минералов до фруктов.

Большая часть угля доставляется по опасным горным дорогам в Кабул и далее в Пакистан, откуда часть отправляется в Китай. Автор доклада о трансграничной торговле при новом правительстве Афганистана Дэвид Мэнсфилд считает, что экспорт угля в Пакистан удвоился и составил около 4 млн тонн в год с тех пор, как группировка пришла к власти.

По словам руководителя программы развития ООН в Афганистане Абдаллы ад-Дардари, предыдущее правительство начало работу по переходу к «зеленой» экономике, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли курс на ископаемое топливо. После их прихода к власти планы по экологизации экономики «развалились, люди начали разрабатывать угольные шахты», и «угледобыча стала бурно расти».

По словам Мэнсфилда, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор демонстрировали удивительную эффективность в контроле над торговлей, пресекая разгул взяточничества и контрабанды. Помимо увеличения доходов, это дало новому правительству возможность консолидировать власть, не позволяя полевым командирам и локальным группировкам получать доходы из независимых источников.

Несмотря на резкое сокращение импорта, ООН ожидает, что общий объем экспорта Афганистана в этом году вырастет примерно до $1,8 млрд с $1,2 млрд в 2019 году.