* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:56 — REGNUM Командование полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле сообщает, что мать и дочь были арестованы по обвинению в краже. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест 禁书 网

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они были арестованы по обвинению в краже золотых изделий и женских вещей в 13-м округе безопасности Кабула.

При обыске дома этих женщин были изъяты ювелирные изделия телефоны, сумки и женская одежда.