* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Командование полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле сообщает, что мать и дочь были арестованы по обвинению в краже. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

禁书 网 Арест

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они были арестованы по обвинению в краже золотых изделий и женских вещей в 13-м округе безопасности Кабула.

При обыске дома этих женщин были изъяты ювелирные изделия телефоны, сумки и женская одежда.