Москва, , 10:56 — REGNUM Указ о присвоении пограничникам статуса ветеранов боевых действий справедлив, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Александр Сладков.

Пограничники

Как сообщалось ранее, соответствующий указ подписал 4 августа президент России Владимир Путин.

«Погранцы воюют, несут потери, им отступать некуда, позади Россия. Живут в блиндажах, ловят ДРГ, и так вся служба: секреты, засады на реального противника», — отметил военкор.

Можно предполагать, что роль пограничной службы в специальной военной операции будет увеличена, и это тоже следует считать правильным, добавил Сладков.