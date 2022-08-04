Джакарта, 4 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вулкан Анак Кракатау в Индонезии в последние дни проявлял повышенную активность, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Из девяти извержений, произошедших со 2 августа 2022 года, высота вулканического пепла достигла 1500 метров от вершины горы. Последнее извержение произошло 4 августа около 09:26 по западно-индонезийскому времени. Извержение имело максимальную амплитуду 60 мм и длилось 52 секунды.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии извергается в третий раз за день.