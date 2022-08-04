Минск, 4 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Белорусские военные примут участие в российских учениях «Восток-2022». Об этом 4 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

«Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

От вооружённых сил Белоруссии в учениях будут задействованы более 250 военнослужащих.

Напомним, учения пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа. Руководить ими будет начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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