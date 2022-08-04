Москва, , 10:52 — REGNUM Программу кешбэка на оздоровительную компанию для студентов нужно разработать в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк («Единая Россия»).

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, проблема оздоровления студентов в период каникул была пущена на самотек и не охвачена государством.

«На федеральном уровне для студентов 1-3 курсов ВУЗов и студентов среднего профессионального образования в целях их вовлечения в процесс оздоровления нужно продумать программу по аналогии с туристическим кешбэком либо с кешбэком на оздоровительную кампанию детей школьного возраста», — сказал Третьяк.

Самим ВУЗам, считает депутат, нужно расширить количество мест для студентов на подведомственных базах отдыха.

«Все это требует дополнительного финансирования со стороны государства, необходимо проработать вопрос о потребностях, просчитать в цифрах», — отметил Третьяк.