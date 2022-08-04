Тайбэй, , 11:02 — REGNUM По меньшей мере десять китайских военных кораблей, а также несколько самолётов временно пересекали «срединную линию» Тайваньского пролива в ходе военных учений. Об этом сообщает 4 августа Reuters со ссылкой на тайваньские источники.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников, черту, условно разделяющую остров Тайвань и материковый Китай, на некоторое время пересекали сразу несколько самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Восточная зона боевого командования КНР выполнила стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.

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