* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:50 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что Ахмад Рашид Тутахейль, бывший глава департамента тюрем предыдущего правительства Афганистана, вернулся в Кабул по приглашению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Читайте также: Экс-представитель минобороны Афганистана вернулся в Кабул

В период, когда Тутахейль руководил тюремным департаментом, тысячи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены из заключения. Позже он был вызван в прокуратуру по «некоторым обвинениям».

В 2018 году Ахмад Рашид Тутахейль был назначен начальником департамента тюрем. После подписания соглашения в Дохе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, департамент тюрем объявил об освобождении тысяч заключённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2020 году генеральный прокурор Афганистана объявил, что Ахмад Рашид Тутахейль был вызван в прокуратуру для расследования в связи с «некоторыми обвинениями». В то время Джамшид Расули, пресс-секретарь Генпрокуратуры Афганистана, заявил, что против Ахмада Рашида Тутахейля «ведётся следствие и дело находится в ведении Генеральной прокуратуры».

По соглашению в Дохе афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были обменяться тысячами пленных для начала и успеха межафганских мирных переговоров. Согласно договорённостям, тогдашнее правительство Афганистана должно было освободить 5000 пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 1000 солдат правительственной армии.

Во время переговоров в Дохе департамент тюрем объявил об освобождении и других заключённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за исключением самых опасных.