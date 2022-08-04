Тверь, , 10:49 — REGNUM Земельные участки, не обеспеченные необходимой инфраструктурой, предоставили многодетным семьям в Тверской области. В ситуацию вмешалась прокуратура, сообщили 4 августа в надзорном ведомстве.

Земельный участок Prokuror-kaluga.ru

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратились трое местных жителей с жалобами на то, что местные чиновники предоставили многодетным семьям земельные участки с нарушениями.

Прокуратура провела проверку и установила, что предоставленные многодетным земельные участки не обеспечены газовыми и электрическими сетями.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой были направлены в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить строительство объектов инженерной инфраструктуры. Суд иски надзорного ведомства удовлетворил. Решения суда пока не вступили в законную силу.