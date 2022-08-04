Минск, , 10:49 — REGNUM В учениях «Восток-2022», которые состоятся в России в период с 30 августа по 5 сентября 2022 года, примет участие воинский контингент Белоруссии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своём телеграм-канале.

Учения Mil.ru

«Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что от Белоруссии в названных учениях примет участие в общей сложности свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования республики.

Кроме того, отмечается, что руководителем этих манёвров назначен начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и добавляется, что учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) провели на полигоне «Новосельский» в Приморском крае учебные полёты на самолётах Су-25 «Грач» с практическим применением авиационных средств поражения по наземным целям.