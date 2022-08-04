Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Правоохранители установили личность подозреваемого, который ранее потушил Вечный огонь на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Вечный огонь © ИА REGNUM

Вечером 3 августа неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки, после чего скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за «оскорбление памяти защитников Отечества».

«Известно, что молодому человеку 19 лет. Он выпускник городского техникума. Подозреваемый доставлен в Дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

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