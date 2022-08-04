Донецк, 4 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Решение о присвоении Ольге Качуре звания Героя России посмертно можно всячески приветствовать, но награждать нужно и живых героев, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Александр Сладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин присвоил полковнику гвардии ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Ранее аналогичный указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. О смерти Качуры сообщили 3 августа.

«Почему же люди, думающие о том, как государству реагировать на преданность Родине, на самоотверженную пахоту на поле боя, не формируют представления к наградам на достойных живых донецких и луганских силовиков?» — отметил военкор.