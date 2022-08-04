Южно-Сахалинск, 4 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Сахалине на скамье подсудимых окажется иностранец за дачу взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ. Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в областном СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Обвиняемый пытался откупиться от административной ответственности по факту нарушения миграционного законодательство. Пограничнику он предложил 50 тыс. рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался и сообщил об этом факте своему руководству. Обвиняемый был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия» попал под следствие за превышение должностных полномочий и получение взятки.