Москва, , 10:47 — REGNUM Главная причина усталости жителей России — нервная, ответственная (30%) и физически тяжёлая работа (27%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Усталость

Также среди основных причин усталости граждане назвали психологическую напряжённость, избыток психологически тяжёлых ситуаций (27%), на третьем месте — дача и огород (24%).

Каждый пятый опрошенный утомляется от семьи и детей (18%). Испытывают утомление в связи с болезнями, состоянием здоровья 7%,. От занятий спортом устают 6%, от учёбы — 5%.

Опрос по телефону проведён 22 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, людей, находящихся в поисках работы, чаше всего отвлекает от процесса поиска домашние дела (22%), усталость (13%).

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