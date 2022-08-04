Дербент, Дагестан, 4 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Бразильский боксёр Кафу Фалькан снялся с боя на турнире в Дагестане против российского спортсмена Дауда Кельбиханова. Об этом 4 августа сообщили организаторы турнира.

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Причиной стало пищевое отравление. Отмечается, что после взвешивания Фалькан начал слишком быстро пополнять едой свой истощённый организм, из-за чего и получил отравление.

Вместо Фалькана поединок против Кельбиханова проведёт камерунец Луис Тоби Онголо.

Боксёрский турнир пройдёт 4 августа в Дербенте. Бой Кельбиханов — Онголо должен стать одним из главных событий турнира.