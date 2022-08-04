Донецк, 4 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из миномёта населённый пункт Глубокая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 9:18 с украинских позиций в населённом пункте Ленинское обстреляна Глубокая Балка, выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска обстреляли Еленовку в ДНР.