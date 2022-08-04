Пенза, 4 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Пензу на традиционные юнармейские военно-спортивные сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» прибыла команда из Донецкой Народной Республики. Ребят встречали на перроне в ночь на 3 августа, сообщает минобразования Пензенской области.

Minobr. pnzreg.ru В Пензе встретили юнармейцев из ДНР

Донецкая команда сформирована из старшеклассников, проживающих в разных населенных пунктах республики. Выбирали готовых к испытаниям «Гвардейца» ребят. Большинство из них хотят стать военнослужащими.

Всего на сборы в Пензу прибыли 330 участников, в том числе командиры взводов.

ИА REGNUM напоминает, в программу сборов вошли соревнования по нескольким видам спорта, военным и другим дисциплинам. Для гвардейцев также организуют посещение историко-культурных достопримечательностей Пензенской области. Торжественное открытие военно-спортивных сборов состоялось 3 августа. Продлится смена до 18 августа. В соревнованиях участвуют 15 команд.

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