Москва, , 10:44 — REGNUM Страны Запада рассматривают БРИКС как вызов, хотя у этого объединения позитивная повестка развития, считает проректор по международным отношениям Высшей школы экономики Виктория Панова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщила пресс-служба ВШЭ.

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«Мы не дружим против кого-то, мы объединились для того, чтобы лучше стало всем, — сказала Панова. — Мы не хотим работать против «Большой семерки», мы хотим добиться реформирования мира в той степени, в которой оно бы отвечало интересам глобального Юга и глобального Севера», — сказала Панова.

По ее словам, сейчас перед БРИКС стоит сложная задача — создать механизмы для вступления в эту организацию новых государств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС.

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