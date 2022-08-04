Краснокамск, Пермский край, , 10:42 — REGNUM В Краснокамском городском округе Пермского края произошёл смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Частный дом и надворные постройки загорелись в ночь на 4 августа. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Жертвой пожара стал один человек.

На тушение огня ушло чуть менее одного часа. От МЧС к ликвидации ЧП привлекали 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

Добавим, за сутки, 3 августа, в Прикамье произошло 11 пожаров: пять пожаров — Перми, по одному пожару — на территориях Краснокамского, Кунгурского, Горнозаводского, Александровского, Соликамского и Очерского городских округов.