Москва, 4 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может подорвать стабильность как в Восточной Азии, так и во всем мире, считает директор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщила пресс-служба ВШЭ.

Тайвань

«Данное событие является откровенной провокацией и может существенно подорвать стабильность как в Восточной Азии, так и в мире в целом, — полагает Лукин. — Этот визит явно и открыто нарушает все прежние обязательства США, письменно зафиксированные во многих документах, подписанных с Пекином, начиная с двустороннего коммюнике 1978 года, в котором ясно сказано, что США впредь будут развивать лишь неофициальные отношения с Тайванем», — рассказал Лукин.

Поэтому, по его мнению, резкая реакция Пекина выглядит вполне оправданной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайская армия начала масштабные учения со стрельбами вокруг острова Тайвань.