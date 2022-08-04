Воронеж, 4 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Более 200 лифтов в 71 многоквартирном доме Воронежа и Нововоронежа планируется заменить в 2022 году. Об этом 4 августа в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

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Глава региона отметил, что средства на замену лифтов в многоквартирных домах дополнительно выделяются из бюджета региона, и по объёмам софинансирования этого направления Воронежская область лидирует среди регионов Центрального федерального округа.

«В этом году направим на это 338 млн рублей. По плану капремонта заменим 205 лифтов в 68 многоквартирных домах Воронежа и трех домах Нововоронежа. Общая стоимость строительно-монтажных составит 436,5 млн рублей», — написал Гусев.

На данный момент, добавил губернатор, заменены 14 лифтов в четырех многоквартирных домах Воронежа: это дом №34 по улице Генерала Лизюкова, где заменили сразу девять лифтов, а также дом №126 (один лифт), №128 (один лифт) и №130 (три лифта) по улице Ильича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis заявила о том, что продает свой бизнес в РФ. При этом, по данным аналитиков, в России производство лифтов в первой половине 2022 года упало более чем на 40%. Впрочем, экономисты полагают, что объёмы производства лифтов в стабилизируются и восстановятся уже в скором времени.