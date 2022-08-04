Донецк, , 10:41 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

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В 9:10 с позиций в Новомихайловке украинские войска открыли огонь по Еленовке. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где проходит церемония прощания с полковником Ольгой Качурой.