Донецк, 4 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:10 с позиций в Новомихайловке украинские войска открыли огонь по Еленовке. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где проходит церемония прощания с полковником Ольгой Качурой.