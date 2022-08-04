Элиста, 4 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Бывший начальник ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия» попал под следствие за превышение должностных полномочий и получение взятки, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СК России 4 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Как полагают следователи, 30 сентября 2017 года начальник колонии, договорившись с осуждённым, передал ему мобильный телефон. За возможность беспрепятственно пользоваться смартфоном подследственный получил 14 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам республиканского управления ФСБ России. Расследование продолжается.