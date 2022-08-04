Томск, , 10:41 — REGNUM В Томской области перед судом предстанут двое обвиняемых в контрабанде леса в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Лесоматериал Mzdom.ru

По данным следствия, жители Томского и Новосибирского областей в 2019–2020 года незаконно вывезли из России более 4,9 тыс. кубометров лесоматериалов на общую сумму более 30 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.