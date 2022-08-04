Москва, 4 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Более 15 тысяч заявок поступило для участия во втором сезоне международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Авторами работ являются дети и подростки из всех регионов России и 17 зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Детей волнуют проблемы чистого воздуха и воды, сохранения редких видов животных, растений и птиц. Сотня самых активных и талантливых участников уже в этом году получили специальный приз — бесплатные путевки во всероссийский детский центр «Орленок». В рамках специальной экологической смены ребята смогли познакомиться с природой Черноморского побережья и представить собственные проекты.

Многие присылают творческие работы, некоторые представляют собственные научно-практические разработки и устройства.

«В конце июля 2022 года Росприроднадзор заключил соглашение с Российской академией наук о взаимодействии в научной, инновационной, экспертной деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды. В частности, документ призван популяризировать тему охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности. Соглашение позволит помочь одаренным детям получить теоретическую и научную базы для исследований», — указано в сообщении.

Участие могут принять юные учёные в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях, среди которых 7 — индивидуальных и 2 — командные. В индивидуальном первенстве принимаются творческие работы в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». В индивидуальных номинациях команды могут принять участие в проектах «Экосемья» и «Экошкола».

Помимо призовых первых, вторых и третьих мест предусмотрены специальные призы, поощрительные подарки и Гран-при. Смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путёвки во всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России.

Международная премия «Экология — дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года для экологического просвещения, создания экопривычек у детей, подростков и их родителей, их вовлечения в природоохранную повестку, поддержки их активности в сфере экологии и сохранения окружающей среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что департамент образования правительства Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей завершил разработку «Арктической азбуки» для первоклассников. Экземпляр азбуки каждый первоклассник получит в подарок уже в новому учебном году 1 сентября на торжественной линейке. Разработка велась в рамках Года экологии на Ямале.

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