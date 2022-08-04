Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чебоксарах под строительство школы отдадут участок общей площадью более 34,6 тыс. кв. метров. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Данным решением казённому учреждению Чувашии «Республиканская служба единого заказчика» (подведомственное минстрою республики) в безвозмездное пользование передаются земельные участки из земель населённых пунктов общей площадью 34 679 тыс. метров (12 637 и 22 039 кв. метров). Вид разрешённого использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование.

«Для проектирования и строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары Чувашской Республики» сроком до 1 августа 2023 года», — говорится в документе.

Указанные территории являются государственной собственностью. Передачу земельных участков поручено осуществить министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Ранее министерство образования республики сообщало, что три школы Чувашии прошли отбор Минпросвещения России на строительство в рамках концессионных соглашений: в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах (на 1400 мест), Западном жилом районе Новочебоксарска (на 1100 мест) и в посёлке Кугеси (на 825 мест). Заявлялось, что данные проекты будут реализованы до конца 2024 года, общая сумма предварительно оценивается в 4,4 млрд рублей.