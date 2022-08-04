Чебоксары, 4 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах под строительство школы отдадут участок общей площадью более 34,6 тыс. кв. метров. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Данным решением казённому учреждению Чувашии «Республиканская служба единого заказчика» (подведомственное минстрою республики) в безвозмездное пользование передаются земельные участки из земель населённых пунктов общей площадью 34 679 тыс. метров (12 637 и 22 039 кв. метров). Вид разрешённого использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование.

«Для проектирования и строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары Чувашской Республики» сроком до 1 августа 2023 года», — говорится в документе.

Указанные территории являются государственной собственностью. Передачу земельных участков поручено осуществить министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Ранее министерство образования республики сообщало, что три школы Чувашии прошли отбор Минпросвещения России на строительство в рамках концессионных соглашений: в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах (на 1400 мест), Западном жилом районе Новочебоксарска (на 1100 мест) и в посёлке Кугеси (на 825 мест). Заявлялось, что данные проекты будут реализованы до конца 2024 года, общая сумма предварительно оценивается в 4,4 млрд рублей.