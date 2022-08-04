Кабул, 4 августа 2022, 10:38 — REGNUM Экономический кризис, охвативший Афганистан с августа 2021 года, является основной причиной голода и угрожает выживанию почти 20 миллионов граждан страны. Об этом заявили сотрудники Международного комитета спасения, передаёт телеканал Afghanistan International.

Жители Афганистана
Жители Афганистана
(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

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С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, экономика страны достигла края пропасти, а нищета и голод растут с каждым днём. Доступ к валютным резервам Афганистана в настоящее время заблокирован, банковская система не функционирует, а помощь в целях развития, которая раньше финансировала большинство государственных услуг, прекращена. Международный комитет спасения сообщает, что число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Афганистане, увеличилось на 33%.

«Пока в Афганистане разворачиваются политические страсти, от экономического коллапса страдают простые афганцы», — говорится в заметке, опубликованной на сайте Международного комитета спасения.

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«43% населения Афганистана питаются раз в день, размеры долгов семей увеличиваются из-за стремительного роста цен на продукты питания, поступаю многочисленные сообщения о ранних браках, детском труде и продаже органов», — указали в комитете.

Население Афганистана сейчас тратит 90% своего дохода на еду, и прогнозируется, что ко второй половине этого года 97% населения будет жить за чертой бедности. В то же время сокращение бюджета уменьшило возможности агентств ООН и НПО по оказанию жизненно важных услуг, сообщает Международный комитет спасения.

Комитет призвал международное сообщество увеличить объёмы гуманитарной помощи, чтобы предотвратить дальнейшее распространение голода.

Напомним, Международный комитет спасения был создан в 1933 году по призыву Альберта Эйнштейна. Он работает более чем в 40 странах в сфере здравоохранения, общественной безопасности, образования, экономического развития и помощи пострадавшим.