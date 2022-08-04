Якутск, 4 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Намском районе Якутии идёт отставание от графика по капитальному ремонту двух школ, который проводится в рамках нацпроекта «Образование». Работы могут не успеть завершить до начала учебного года из-за отставания от графика, сообщил 4 августа телеграм-канал прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Надзорное ведомство проводило проверки в образовательной школе №1 села Намцы и в Намской улусной гимназии. Руководство компаний, которые осуществляют ремонтные работы, получило предостережения о необходимости выполнить их в срок и не допустить нарушение закона.

«При осмотре объектов установлено, что имеются отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ, в частности не завершены фасадные и отделочные работы, что ставит под угрозу своевременное начало учебного процесса в школах», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае отстаёт от графика строительство школы в Тюменцевском районе.

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