Санкт-Петербург, 4 августа 2022, 10:41 — REGNUM В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова выделили 72 бюджетных места для граждан ДНР, ЛНР и детей погибших и раненых участников специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России
(сс) Екатерина Борисова

По данным ответственного секретаря приемной комиссии вуза Елены Пименовой, заявления на поступление в рамках специальной квоты от этих категорий абитуриентов поступали. Однако граждане ДНР и ЛНР заявления не подавали.

«Дети погибших или раненых участников специальной военной операции подали четыре заявления на места в рамках специальной квоты. Чаще всего на лечебное дело», — содержится в сообщении.

Напомним, что на обучение на бюджетной основе в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Петербурге приняли пять абитуриентов из ДНР и ЛНР.

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