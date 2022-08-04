Париж, , 10:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к «возобновлению расследования» и дает первоначальную оценку «исключительного импульса французской солидарности» через два года после взрывов в порту Бейрута, в результате которых погибло более 200 человек, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Два года назад в ливанской столице прошли взрывы склада в порту. Всего через несколько дней после инцидента Эммануэль Макрон отправился туда, «чтобы продемонстрировать солидарность Франции» и пообещать «поддержку в восстановлении».

Президент Франции дал интервью L’Orient-Le Jour, в котором просит «полностью возобновить» приостановленное расследование.

«Франция привела к исключительной и беспрецедентной международной мобилизации, чтобы избежать жестокого институционального, финансового, экономического, социального и культурного краха страны», — подчеркивает президент.

Эммануэль Макрон также вспоминает, что предлагал такое расследование в 2020 году, но «ливанские власти решили начать национальное расследование» при поддержке других стран. Если президент «уважал этот суверенный выбор», теперь он призывает «возобновить и завершить расследование независимо».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета ООН, Франция нарушила международный пакт о гражданских и политических правах, запретив женщине носить чадру во время учебы в средней школе.

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