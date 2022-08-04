Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение ещё на два дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 августа.

Во время дождя Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу донских синоптиков, стихия разгуляется до конца суток 4 августа, а также в течение суток 5 и 6 августа. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

Ранее ухудшение погодных условий наблюдалось и в Таганрогском заливе.

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