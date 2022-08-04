Москва, , 10:34 — REGNUM Риск того, что власти Китая решатся на экономическую блокаду Тайваня, не очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал ситуацию с ухудшением экономических отношений между Китаем и Тайванем и спрогнозировал, к чему в итоге это может привести.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Через некоторое время Тайвань может утратить способность производить чипы, но это произойдет не сразу. Но самое главное, что это ухудшение экономической ситуации, винить в котором можно будет только нынешние власти Тайваня. Недовольство такой политикой может привести к тому, что к власти на Тайване может снова прийти Гоминьдан, — сказал Делягин. — Китай может нанести Тайваню серьезный экономический урон введением блокады. Но риск этого маловероятен. Потому что введение блокады будет воспринято народом Тайваня как враждебный шаг. А задача в том, чтобы народ Тайваня негодовал не против континентального Китая, а против своей одичалой либеральной бюрократии».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие экономические удары Китай уже нанес по Тайваню.

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