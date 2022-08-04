Москва, 4 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Риск того, что власти Китая решатся на экономическую блокаду Тайваня, не очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал ситуацию с ухудшением экономических отношений между Китаем и Тайванем и спрогнозировал, к чему в итоге это может привести.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Через некоторое время Тайвань может утратить способность производить чипы, но это произойдет не сразу. Но самое главное, что это ухудшение экономической ситуации, винить в котором можно будет только нынешние власти Тайваня. Недовольство такой политикой может привести к тому, что к власти на Тайване может снова прийти Гоминьдан, — сказал Делягин. — Китай может нанести Тайваню серьезный экономический урон введением блокады. Но риск этого маловероятен. Потому что введение блокады будет воспринято народом Тайваня как враждебный шаг. А задача в том, чтобы народ Тайваня негодовал не против континентального Китая, а против своей одичалой либеральной бюрократии».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие экономические удары Китай уже нанес по Тайваню.