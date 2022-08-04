Москва, , 10:34 — REGNUM Российские аграрии за семь месяцев 2022 г. закупили 3,84 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества — д. в., данные Минсельхоза России). Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидаемый Минсельхозом России объем в 5 млн тонн д. в. на год закуплен уже на 77% (с учетом остатков 2021 года).

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев уверен, что производители удобрений смогут обеспечить потребности аграриев страны полностью.

«Участники РАПУ всегда и на сто процентов выполняют план по поставкам в АПК, — говорит президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. — Существующих производственных мощностей в отрасли достаточно, чтобы обеспечить и внутренний спрос, и поступление в бюджет экспортной выручки».

Заявленный показатель — 5 млн тонн д. в. — был озвучен министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым на «Всероссийском дне поля — 2022» в Калининградской области в июле. Патрушев также заявил, что в нынешнем году показатель внесения минудобрений достигнет 60 кг/га. А к 2030 году объем закупок удобрений необходимо довести до 8 млн тонн д. в.

По оценкам Минсельхоза России, в 2022 году аграрии соберут 130 млн тонн зерновых культур, 22,6 млн тонн масличных культур, 41,5 млн тонн сахарной свеклы, по 7 млн тонн овощей и картофеля (в организованном секторе), 1,5 млн тонн плодов и ягод.

«Сейчас идет подготовка к осенним полевым работам, в связи с чем мы обращаем внимание региональных органов управления АПК на важность контроля за закупками аграриями объемов, заявленных ранее и уже включенных производителями в план поставок на внутренний рынок, — говорит Андрей Гурьев. — От этого зависит планомерная и ритмичная работа многотысячных коллективов предприятий по производству удобрений, надежность и своевременность поставок, и темпы накопления продукции в регионах, и, в конечном счете, будущий урожай».

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