Хабаровск, 4 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил ключи от 13 новых автомобилей повышенной проходимости марки «Лада Нива» главврачам Амурской, Ванинской, Вяземской, Князе-Волконской, Охотской, Советско-Гаванской, Троицкой ЦРБ и больницы района имени Лазо.

Анна Рыжкова ИА REGNUM
LADA 4x4 (Лада, Нива)

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«Машины предназначены для транспортировки пациентов, организации выезда медработников на вызовы, перевозки биоматериалов для исследований, доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов. Уверен, что надежная и ремонтопригодная «Нива» будет долго и верно служить хабаровским врачам. Мы продолжим обновлять автопарк: в сентябре ждем очередную партию», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине медицинские учреждения в рамках национального проекта «Здравоохранение» получили 21 современную машину.