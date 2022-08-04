Улан-Удэ, 4 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которых погибли два человека. Аварии произошли в Кабанском районе и Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Полиция Бурятии ДТП в Бурятии

По предварительным данным, в посёлке Селенгинск водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением, вылетел на спортивную площадку, сбил мужчину 1958 года рождения, после чего врезался в здание. В результате пешеход скончался на месте.

«В Улан-Удэ на ул. Лимонова около 12.00 в районе остановки общественного транспорта «Проходная ЛВРЗ» водитель джипа совершил наезд на пешехода. Мужчина погиб. Его личность устанавливается», — отметили в ведомстве.

По фактам происшествий организованы проверки.